Jongen (20) gewond bij val door dak van fietsenstalling

ZEVENAAR - Een 20-jarige jongen uit Zevenaar raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond, toen hij door het glazen dak van de fietsenstalling op station Zevenaar viel.

Het ongeluk gebeurde rond middernacht. Bij een baldadige actie klom hij op het fietsenrek, dat een glazen overkapping heeft. Vervolgens zakte hij daar doorheen.

Op een foto van het incident is te zien dat het glas uit de overkapping kapot is en dat bloed op de grond ligt. De jongen is met verwondingen overgebracht naar het Radboudumc.