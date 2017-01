Gewonde bij val door dak van fietsenstalling

ZEVENAAR - Een persoon raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond, toen hij door het glazen dak van de fietsenstalling op station Zevenaar viel.

Het ongeluk gebeurde rond middernacht. Volgens een cameraman ter plaatse gaat het om een baldadige jongen die onder invloed was van alcohol.

Op een foto van het incident is te zien dat het glas uit de overkapping kapot is en dat bloed op de grond ligt. Hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn is niet bekend.