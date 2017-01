Auto met aanhanger ramt verkeerslicht

HATTEM - Een automobilist ramde in de nacht van vrijdag op zaterdag een verkeerslicht in Hattem. De politie is op zoek naar een wit of grijs voertuig dat reed met een aanhanger.

De automobilist reed het licht aan op de Nieuweweg. Daarna ging hij of zij ervandoor richting Wapenveld. Het stoplicht raakte zwaar beschadigd. Een wijkagent van de politie Hattem vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden.