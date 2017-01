Annemiek van Vleuten wint in Australië

MELBOURNE - Annemiek van Vleuten heeft de Deakin Women Race in Australië gewonnen.

De 34-jarige wielrenster uit Wageningen reed in de sprint weg van haar vijf medevluchters, onder wie de sterke Engelse Emma Pooley.

Het was de eerste zege van het seizoen voor Van Vleuten, die dit jaar voor het eerst koersen in Australië rijdt. In de Tour Down Under reed ze in dienst van haar ploeggenote Amanda Spratt, die het eindklassement op haar naam schreef. De Wageningse rijdt voor het tweede seizoen voor het Australische ORICA-SCOTT team.