'Vluchtelingenvilla' in Twello gaat in vlammen op

Foto: Pim Velthuizen

TWELLO - In een oude villa in Twello heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een fikse brand gewoed. In de villa zouden vluchtelingen worden opgevangen.

De villa staat aan de Oude Rijksstraatweg. Even na 3.00 uur rukte de brandweer uit vanwege de brand. Al snel was deze uitslaand. Bedoeld voor statushouders De Stentor weet dat het gaat om een leegstaande 'vluchtelingenvilla', die door de gemeente Voorst voor ongeveer 400.000 euro was aangekocht om veertien statushouders in te huisvesten. Twee hoogwerkers, drie tankautospuiten en twee waterwagens werden ingezet om het vuur van afgelopen nacht onder controle te krijgen. Na enige uren kon worden begonnen met nablussen, de villa is volgens de brandweer verloren gegaan. Er was tijdens de brand niemand in het huis aanwezig. Over de oorzaak is nog niets bekend.