Vrachtwagen en busjes branden uit in Ermelo

Foto: AS Media Foto: AS Media

ERMELO - Op een industrieterrein in Ermelo zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie voertuigen in vlammen opgegaan.

Twee bedrijfswagens en een vrachtwagen stonden in brand aan de Meeboerserf/Middelerf en de Jagerserf. Rond 01.00 uur werd de brandweer opgeroepen vanwege de branden. Zeker één busje is van PostNL. De vrachtauto is van het bedrijf HTH Transport uit Ermelo. De politie zoekt getuigen die iets gezien of gehoord hebben.