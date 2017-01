Robert Klaasen: naar De Graafschap gekomen om elftal neer te zetten

VARSSELDER - De Graafschap zou maandag tegen Jong FC Utrecht wel eens direct met de nieuwe aanwinst Robert Klaasen kunnen beginnen. 'Het zou al mooi zijn als ik er bij zit.'

De geboren Amsterdammer liet zich direct gelden tijdens zijn eerste training op het kunstgras in Varsselder. 'Het liep wel lekker inderdaad', reageerde de 23-jarige middenvelder. 'Toen ik aan de bal kwam ontstonden een paar goede kansen tijdens het partijspel.'

'Goed in de passing'

Klaasen moet het elftal bij de hand gaan nemen op een positie als meest defensieve middenvelder. 'Mijn rol is voetbal in de ploeg brengen, maar ook om de boel neer te zetten. Zo hebben we het besproken met de trainer. Hoe ik mezelf zou omschrijven? Ik ben goed in de passing en kan het spel naar voren verplaatsen.'

Bij Sparta kreeg de voormalig speler van Kortrijk te maken met Alex Pastoor, de oud-trainer van NEC. 'Ik kwam in de plannen van hem niet voor en dus moet je in het tweede je minuten maken. Daar heb ik de eerste seizoenshelft gespeeld.'

'Ik ben hier gekomen om te spelen, minuten te maken in de Jupiler League. Ik ben fit en direct inzetbaar. Ik zie dat er voetbal in zit, maar het kwartje moet een keer goed vallen. Of ik al speel maandag? Het zou mooi zijn als ik er bij zit, vanuit daar kijken we verder.'