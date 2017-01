Eric Meijers: ik heb hier geen woorden voor

GROESBEEK - Trainer Eric Meijers baalde enorm van de nederlaag die Achilles leed tegen Helmond Sport.

"De ploeg die onderaan staat verliest dit soort wedstrijden. Heel zuur, ook de manier waarop. Ik heb hier geen woorden voor."

"De hele tweede helft was voor ons. Ook met een man minder waren we de betere. En dan moeten we in mijn ogen een honderd procent strafschop krijgen, maar valt hij aan de andere kant. We hebben op alle fronten een goede wedstrijd afgeleverd, maar we maken het niet af. Ik heb hier geen vrede mee, maar we zullen door moeten. We zagen vandaag wel datgene waar we naar toe willen, maar we moeten winnen. Dan denk je bij 1-1 sinds lange tijd een punt te pakken, maar valt hij toch weer binnen uit een corner. En dat mag niet gebeuren."