Achilles-aanvoerder Thoone: tegendoelpunt echt kwalijke zaak

GROESBEEK - Freek Thoone vond dat Achilles'29 recht had op drie punten tegen Helmond Sport, maar het werden er nul.

"We moeten een penalty hebben in mijn ogen en dan valt de tegengoal aan de andere kant uit een spelhervatting. Dat vind ik wel echt een kwalijke zaak", foeterde de aanvoerder.

"Bij een spelhervatting moet iedereen zijn man dekken, ook met tien tegen elf. Dat doen we niet en zo krijgen we alsnog het deksel op de neus. Terwijl we één van onze betere wedstrijden speelden. We speelden als een team, dat is het enige wat we kunnen doen. We waren vandaag minimaal gelijkwaardig. Maar uiteindelijk hebben we nul punten, daar worden we op afgerekend."

Achilles moet in zestien wedstrijden een marge van minimaal twaalf punten overbruggen. "We hebben afgesproken dat we niet meer naar anderen kijken. We moeten eerst zelf gaan winnen, dan kunnen we pas naar andere ploegen kijken. Zelfs een gelijkspel was nu misschien wel een mentale opkikker geweest. We hadden zelfs met tien tegen elf nog het gevoel dat we voor de overwinning konden gaan."