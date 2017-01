Vrouwen die Amerikaanse oorlogsindustrie overeind hielden naar Groesbeek

GROESBEEK - Het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek opent zaterdag de expositie 'Rosie the Riveter'. Deze tentoonstelling vertelt het verhaal van de miljoenen Amerikaanse vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in fabrieken gingen werken om oorlogsmateriaal te maken.

Want terwijl de mannen overzee vochten in Europa en in de Grote Oceaan, moest de industrie - en zeker de wapenindustrie - blijven draaien. En de vrouwen pakten dat 'mannenwerk' voortvarend aan.

Ze werkten overal, ook in de scheepsbouw en de vliegtuigindustrie waar ze hun geuzennaam 'riveter' verdienden, want de 'Rosies' hanteerden ook de zware klinknagelpistolen ('rivets') die daar werden gebruikt.

Nooit eerder vertelde verhalen

De expositie is van 28 januari tot en met 1 oktober 2017 te zien in het Nationaal Bevrijdingsmuseum aan de Wylerbaan. De door het museum samengestelde expositie vertelt het verhaal van de vrouwen in de Amerikaanse industrie aan de hand van foto's, nooit eerder vertelde verhalen, filmbeelden en muziek.

Speciaal voor de expositie komen drie echte 'Rosies' over uit de VS. Ze zijn zaterdag in het museum voor een meet and greet met het publiek.

