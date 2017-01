De winterse temperaturen laten we dit weekend achter ons

ARNHEM - De winterse temperaturen lijken we - in ieder geval voorlopig - achter ons gelaten te hebben. Dit weekend tikt het kwik bijna de tien graden aan. Vanaf volgende week verschijnen de dubbele cijfers zelfs op de thermometer.

Zaterdag begint de dag met veel zon. In de loop van de dag trekken er wel wat wolken over onze provincie. De kans op regen is echter klein. Het wordt tussen de 7 à 8 graden.

Vanaf zondag wordt het weer een stuk wisselvalliger, met kans op enkele regenbuien. De dagen erna stijgt het kwik en wordt het 10 graden of warmer. Ook 's nachts blijft de temperatuur boven de nul graden.

