Vitesse koestert Marvelous Nakamba: ik klaag niet, ik wil altijd voetballen

ARNHEM - Marvelous Nakamba speelde donderdag tegen Feyenoord een sterke wedstrijd. Hij was net terug van de Afrika Cup. 'Ik leef voor voetbal, wil altijd spelen.'

De 23-jarige Nakamba werd met zijn land Zimbabwe vroegtijdig uitgeschakeld in Gabon, waar op dit moment wordt gespeeld om de Afrika Cup. Maandag speelde de middenvelder nog tegen Tunesië, een dag later vloog hij terug om via Parijs woensdagochtend met zijn reiskoffer aan te komen op Papendal voor de training.

Afspraak met Vitesse

Nakamba moet er om lachen. 'Het was een lange reis naar Schiphol, maar ik wilde direct terug naar naar de club om te trainen voor de bekerwedstrijd. Zo hadden we het ook samen afgesproken als we uitgeschakeld zouden worden. Ik denk ook niet aan zwaar, ik namelijk altijd voetballen. Klagen zit niet in mij als persoon.'

Excellent publiek

En dus vloog Nakamba zonder morren direct terug, trainde hij woensdag en speelde de controleur op het middenveld een dag later een sterke wedstrijd tegen Feyenoord. 'Een geweldige wedstrijd met een excellent publiek', reageert hij enthousiast. 'Het was heerlijk en nu gaan we alles geven om deze prijs te winnen. Die kans is er nu zeker.'

Top spelers

Over de Afrika Cup had de Zimbabwaan gemengde gevoelens. Hij speelde twee van de drie wedstrijden. 'Het was onze eerste keer. Een mooie ervaring want het is het grootste toernooi van ons continent. We wisten dat we dit konden verwachten. Bij de andere landen spelen veel top spelers die in competities spelen zoals Spanje en Engeland. Maar het is een eer om dit mee te maken.'

Dutje

Nakamba oogt fris in de loungehoek op Papendal. Ook zondag tegen AZ zal hij er weer staan, verzekerde trainer Henk Fraser die zich lovend uitsprak over de middenvelder. 'Nu ga ik rusten, ook dat is heel belangrijk in het voetbal', weet Nakamba. 'Ik heb iedere dag contact met mijn broer en ouders in Zimbabwe. Geen dag sla ik over om ze via Facetime te bellen. In de middag doe ik meestal ook een klein dutje van een uur. Verder kijk ik graag films en Afrikaanse dramaseries. Zondag AZ. Ik zal er weer staan.'