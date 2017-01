Veel boetes uitgedeeld voor onleesbare kentekenplaten

ERMELO - De wijkagenten in Ermelo hebben het er maar druk mee: boetes uitdelen aan automobilisten, omdat de kentekenplaat van hun auto onleesbaar is. Het gebeurde vrijdagavond meerdere keren, meldt wijkagent Jelle van Heerikhuize op Twitter.

Eén bestuurder maakte het wel heel erg bont. Zijn kentekenplaat was zo smerig dat alleen de eerste twee letters en de laatste letter zichtbaar waren. De chauffeur beaamde dat het toch echt wel tijd was voor een grondige poetsbeurt.

Als de bestuurder zijn auto eerder door de wasstraat had gehaald, was hem in ieder geval een flinke boete bespaard gebleven. Deze bedraagt namelijk 90 euro.