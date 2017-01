Appelpop maakt eerste namen bekend

TIEL - Kensington en Kraantje Pappie staan dit jaar op Appelpop in Tiel. De festivalorganisatie maakte vrijdag de eerste namen voor de 26ste editie bekend.

Kensington is een van de populairste bands van Nederland. Vorig jaar gaf de groep drie uitverkochte shows in het Ziggo Dome. November dit jaar volgen vijf uitverkochte concerten in de Amsterdamse concerthal.

Kensington met Do I Ever:

Ook zangeres en vlogger Teske treedt op tijdens Appelpop. Het grootste gratis muziekfestival van Nederland is dit jaar op 8 en 9 september.

Vorig jaar trok Appelpop 152.000 mensen. Onder anderen Marco Borsato en Guus Meeuwis traden toen op.