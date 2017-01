Voetbalvelden SCH moeten tennisbaan worden

NIJMEGEN - Wijkvereniging Ons Waterkwartier pleit bij de gemeente Nijmegen voor een snelle aanpassing van de sportvelden van de onlangs opgeheven voetbalclub SCH. Voorzitter van Ons Waterkwartier Ruud de Vries heeft een nieuw idee bedacht voor de voetbalvelden.

‘Ik sprak twee weken geleden met wethouder Renske Helmer, waarin we bespraken wat we doen met de leegstaande voetbalvelden’, vertelt Ruud de Vries. ‘Ik kwam met het idee om er een sporthal te bouwen om binnen en buiten te kunnen sporten. Qua buitensporten dacht ik aan een tennisbaan of een honkbalbaan.’

Kinderdorp

De gemeente staat positief tegenover de ideeën. Het kinderbouwdorp moet wel jaarlijks door kunnen gaan. De vergadering waarin meerdere partijen de toekomst bepalen over de voetbalvelden vindt dinsdag 31 januari plaats. Totdat er een besluit is genomen, is de gemeente Nijmegen onderhoudsplichtig voor de voetbalvelden.