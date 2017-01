Vogelgriep bij hobbyhouder in Bemmel

BEMMEL - De NVWA heeft afgelopen dinsdag (24 januari) vogelgriep geconstateerd bij een hobbyhouder in Bemmel. Meerdere vogels waren daar besmet.

De twaalf dieren, waaronder negen kippen, twee eenden en een brandgans, zijn inmiddels gedood om verspreiding te voorkomen. Mede door dit geval blijft de ophokplicht voor pluimvee voorlopig nog even van kracht. 'Het risico op besmetting met vogelgriep is nog altijd hoog', laat staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vrijdag weten.

In Nederland zijn sinds 25 december bij commerciële pluimveehouders geen nieuwe gevallen vastgesteld, maar afgelopen week dus wel bij particulieren in Bemmel en in Medemblik (Noord-Holland).