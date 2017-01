De Graafschap huurt wederom speler: 'Hij brengt de nodige ervaring met zich mee'

DOETINCHEM - De Graafschap heeft zich versterkt met Daryl van Mieghem. De 27-jarige aanvaller wordt gehuurd van Heracles Almelo.

'Prima dat we nu de linkerkant bezet hebben met een echte linksbuiten. Daryl brengt ook de nodige ervaring met zich mee', vertelt trainer Henk de Jong op de website van De Graafschap.

Van Mieghem maakte in 2011 zijn debuut in het betaalde voetbal bij Heracles Almelo. Via Telstar en Excelsior keerde hij afgelopen seizoen weer terug bij de Tukkers. Het afgelopen half jaar deed de aanvaller in negen competitiewedstrijden mee, waarvan vier keer als basisspeler. Hij scoorde twee keer voor Heracles Almelo.

Versterking

De Graafschap versterkte zich donderdag al met Robert Klaasen. De 23-jarige middenvelder wordt gehuurd van Sparta. Ook de 28-jarige Zweedse centrale verdediger Linus Malmborg is nog op proef bij de Doetinchemmers.

'We zijn nog steeds gesprekken aan het voeren. Indien er meer mogelijkheden zijn om ons nog verder te versterken, laten we dat niet na', aldus technisch manager Peter Hofstede.

