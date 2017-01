Mitchell van Bergen langer bij Vitesse

ARNHEM - Mitchell van Bergen heeft zijn contract bij Vitesse verlengd. De 17-jarige aanvaller tekende een contract tot medio 2020 bij de Arnhemse club.

Van Bergen, die overkwam van Willem II, debuteerde 18 december 2015 in het eerste van Vitesse in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. De linkspoot is met zijn 16 jaar en 113 dagen de jongste Vitesse-debutant aller tijden.

Van Bergen stond 8 augustus vorig jaar voor het eerst in de basis. Dat was in het uitduel met Willem II, waarin hij meteen indruk maakte.

Dit seizoen kwam Van Bergen al in tien duels in actie.