Inval in drugspand Tiel

TIEL - Bij een inval in een pand aan de Latensteinse Rondweg in Tiel stuitte de politie donderdag op grote hoeveelheden drugs. Een man van 27 is aangehouden.

Mensen in de buurt hadden de politie gemeld dat er hennep gekweekt en verhandeld werd. Na onderzoek besloot de politie donderdag rond 16.00 uur het pand binnen te vallen. De politie vond er onder meer dozen met henneptoppen, heroïne, xtc-pillen en materialen die gebruikt worden bij een hennepkwekerij. Ook is een machine in beslag genomen waarmee tabletten kunnen worden gemaakt. De man die is aangehouden, zit voorlopig vast. De politie gaat verder met het onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit.