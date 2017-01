LIVEBLOG: Achilles weer op zoek naar een strohalm tegen Helmond Sport

GROESBEEK - Achilles probeert vanavond weer een strohalm vast te pakken in de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. In dit LIVEBLOG alles over deze wedstrijd.

19.27 Het beste resultaat tegen Helmond Sport boekte Achilles in 2014, toen hier op De Heikant met 3-1 werd gewonnen. Daar zou iedereen nu meteen voor tekenen.

19.25 In Groesbeek blijft de sneeuw altijd nog wat langer liggen, vandaar de bijnaam Groesbekistan.

19.20 De opstelling van Achilles is bekend. Boy van de Beek maakt zijn rentree na een blessure en een schorsing. Hij zal aan de rechterkant spelen. Wim Bokila en Joey Dekkers, die donderdag de training geblesseerd verlieten, zitten wel op de bank.

Te Loeke; Stankov, Beijer, Raterink, Elders; van de Beek, Edge, van Steen, Sürmeli, Thoone; Smajic.

19.15 Achilles won uit van Helmond Sport met 2-1, maar daarna volgden er achttien wedstrijd zonder zege. En Helmond Sport pakte ondertussen een periodetitel en staat momenteel zesde in de eerste divisie.

19.10 Bij Achilles maakt Antonio Stankov sneller dan verwacht zijn debuut. Vorige week tegen NAC ontbrak de verdediger nog vanwege een spierblessure en de vrees bestond dat hij er enkele weken uit zou liggen. Maar de Macedoniër maakte op de training alweer een fitte indruk.

19.07 Voor Eric Meijers is Helmond Sport een weerzien met oude bekenden. Hij stapte in 2012 over van Achilles naar de club uit Helmond, maar ondankds een goed eerste seizoen in 2013 ontslagen. En dat heeft Meijers altijd ervaren als onrecht.

19.05 Achilles'29 verzuimde tegen FC Dordrecht en Fortuna Sittard om de laatste strohalm vast te pakken om het enorme gat met de nummer voorlaatst kleiner te maken. Helmond Sport thuis op De Heikant is weer zo'n kans. Bij winst verkleinen de Groesbekers de marge met FC Dordrecht en Jong Utrecht in ieder geval tijdelijk tot negen punten, want beide ploegen komen pas later dit weekend in actie.