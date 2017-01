Achilles beleeft een nieuw drama: thuisnederlaag tegen Helmond Sport

GROESBEEK - Achilles beleefde een nieuw drama. Thuis tegen Helmond Sport werd met 2-1 verloren.

De Groesbekers blijven daarom twaalf punten achter staan op FC Dordrecht en Jong Utrecht, die beiden deze speelronde nog in actie komen.

94. Einde verhaal, Achilles is nu negentien wedstrijden zonder zege.

89. En dan de domper: 1-2 door Van Koesveld.

88. Achilles claimt een strafschop na een duel met Versteegen.

85. Te Loeke voorkomt met een prachtige reflex de 1-2.

82. Maar dan zit het eindelijk een keer mee. Via Ten Den een eigen doelpunt: 1-1.

81. Het is momenteel niet fijn om Eric Meijers te zijn.

79. Boy van de Beek verlaat het veld, Joey Dekkers vervangt hem.

77. Achilles heeft dit seizoen al zeven rode kaarten gehad.

74. Jop van Steen krijgt rood na een overtreding op Zeldenrust. Het is al de derde keer dat Van die kleur ziet dit seizoen.

71. Barry Beijer is één van de besten bij de Groesbekers. Hij staat in het centrum van de defensie, dat is veelzeggend.

70. Een schot van invaller Versteegen wordt geblokt en Kaya kan de bal simpel pakken.

67. Een roller van Freek Thoone zorgt nou niet echt voor paniek bij doelman Kaya.

65. Dubbele wissel bij Achilles. Niek Versteegen (19) en Imran Oulad Omar (40) komen erin. Jesse Edge en Kenny Elders gaan eruit.

62. Supporters van Helmond Sport scanderen de naam van Eric Meijers.

61. Höcher geeft een scherpe voorzet, maar Braber kan er niet goed bij.

57. Er gebeurt na rust eigenlijk heel weinig. De Egg Side kijkt gelaten toe.

51. Trainer Eric Meijers ziet in ieder geval dat zijn ploeg op de aanval speelt. Maar de finesse ontbreekt.

46. Achilles begint aan de tweede helft in de wetenschap dat er inmiddels meer dan 550 minuten niet is gescoord.

45+2. Het is rust. Achilles was in de slotfase van de eerste helft in ieder geval wat dreigender.

44. Smajic is weer gevaarlijk, maar nu wordt zijn schot geblokt.

41. Smajic mist van dichtbij na goed voorbereidend werk van Stankov.

40. Braber is dichtbij de 0-2.

37. Achilles komt volstrekt niet aan het voetballen toe. Ook aanvoerder Freek Thoone zit niet in de wedstrijd.

29. Jop van Steen is met een kopbal dichtbij de gelijkmaker.

28. En dan valt toch de 0-1, na een soepele combinatie die hij zelf opzette, scoort Braber.

27. Achilles moet winnen, maar is tot dusverre vooral aan het tegenhouden.

24. Spits Emir Smajic loopt tot dusverre volkomen verloren rond.

23. Helmond Sport is voor het eerst echt dreigend via Ten Den.

16. Sürmeli is terug binnen de lijnen, waar het vooralsnog erg rommelig is.

14. Kürsad Sürmeli komt ongelukkig ten val en heeft even heel veel pijn.

10. Trainer Roy Hendriksen van Helmond Sport protesteert bij de vierde man. "Terug je hok in", klinkt het direct vanaf de tribune.

5e minuut: Debutant Antonio Stankov gaat er meteen flink op namens Achilles.

20.01 Net te laat wordt er afgetrapt op De Heikant.

19.55 Iedereen uit Helmond is nog enthousiast over Eric Meijers. "Groot onrecht dat hij toen is ontslagen", zegt een vaste volger van de Brabantse club.

19.44 De spelers van Achilles ondergaan een pittige warming-up voorafgaand aan de wedstrijd tegen Helmond Sport.



19.39 De wedstrijdbal heeft al 500 minuten niet meer in het voor Achilles goede doel gelegen



19.35 Welke plek mag je absoluut níet missen in Groesbeek? Lijkt ons duidelijk.



19.27 Het beste resultaat tegen Helmond Sport boekte Achilles in 2014, toen hier op De Heikant met 3-1 werd gewonnen. Daar zou iedereen nu meteen voor tekenen.

19.25 In Groesbeek blijft de sneeuw altijd nog wat langer liggen, vandaar de bijnaam Groesbekistan.

19.20 De opstelling van Achilles is bekend. Boy van de Beek maakt zijn rentree na een blessure en een schorsing. Hij zal aan de rechterkant spelen. Wim Bokila en Joey Dekkers, die donderdag de training geblesseerd verlieten, zitten wel op de bank.

Te Loeke; Stankov, Beijer, Raterink, Elders; van de Beek, Edge, van Steen, Sürmeli, Thoone; Smajic.

19.15 Achilles won uit van Helmond Sport met 2-1, maar daarna volgden er achttien wedstrijd zonder zege. En Helmond Sport pakte ondertussen een periodetitel en staat momenteel zesde in de eerste divisie.

19.10 Bij Achilles maakt Antonio Stankov sneller dan verwacht zijn debuut. Vorige week tegen NAC ontbrak de verdediger nog vanwege een spierblessure en de vrees bestond dat hij er enkele weken uit zou liggen. Maar de Macedoniër maakte op de training alweer een fitte indruk.

19.07 Voor Eric Meijers is Helmond Sport een weerzien met oude bekenden. Hij stapte in 2012 over van Achilles naar de club uit Helmond, maar ondankds een goed eerste seizoen in 2013 ontslagen. En dat heeft Meijers altijd ervaren als onrecht.

19.05 Achilles'29 verzuimde tegen FC Dordrecht en Fortuna Sittard om de laatste strohalm vast te pakken om het enorme gat met de nummer voorlaatst kleiner te maken. Helmond Sport thuis op De Heikant is weer zo'n kans. Bij winst verkleinen de Groesbekers de marge met FC Dordrecht en Jong Utrecht in ieder geval tijdelijk tot negen punten, want beide ploegen komen pas later dit weekend in actie.