ARNHEM - Tegenover georganiseerde misdaad moet een georganiseerde overheid staan en ook moeten burgers extra alert zijn. Dat zegt burgemeester Van Hout van Westervoort naar aanleiding van een onderzoek van Omroep Gelderland naar criminelen die zich bemoeien met de plaatselijke politiek.

'Je ziet dat de georganiseerde misdaad zich meer en meer manifesteert in de normale samenleving,' zegt van Hout in zijn burgemeesterskamer. Hij wijst naar buiten. 'In mijn gemeente zijn horecabedrijven waar geen verdienmodel te zien is, waar geen hond komt, en toch wordt iedere maand de hoofdprijs aan huur betaald. Dan denk ik: hoe kan dat?'

Georganiseerde overheid

Hij zegt dat zijn ambtenaren worden getraind om infiltratie van de onderwereld te herkennen. En dat is hard nodig zegt hij. 'Tegenover georganiseerde misdaad moet een georganiseerde overheid staan. Daar bedoel ik mee dat alle instanties nauw samenwerken en dat we alert zijn. Bijvoorbeeld een autoverhuurbedrijf. Als daar wordt geconstateerd dat daar auto's worden verhuurd zonder registratie van de huurder, dan moeten er bellen gaan rinkelen. Het lijkt iets kleins, maar vaak worden auto's gehuurd voor een criminele actie. En je kan in zo'n geval bepalen wat het snelste pad is om zoiets aan te pakken. Vervolging kan soms jaren duren, de fiscus langs sturen is misschien veel effectiever.'

Nog niet zo erg als in Brabant

Van Hout zegt dat het in zijn gemeente nog niet zo is als in Brabant, 'Daar zie je dat de onderwereld is doorgedrongen in de politiek en invloed heeft op besluitvorming. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Ik pleit voor oplettendheid van zowel mijn ambtenaren als de burgers. Ik bedoel: als je ziet dat een schuur jaren leeg staat, en er opeens veel activiteit is er er vrachtwagens af en aan rijden. Dan moet je je toch eens op je achterhoofd krabben.'