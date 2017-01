'Waarom wel minder belasting voor voetbalmiljonair en niet voor monteur?'

ARNHEM - Mensen die in grensregio's wonen en over de grens werken moeten worden behandeld als expats, mensen die in het buitenland wonen en werken. Geef ze hetzelfde belastingvoordeel en zorg dat hun sociale zekerheid goed is geregeld. Dat is de boodschap van de vier grensprovincies Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen.

Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) kan dat voor 40.000 nieuwe banen zorgen. Mensen die over de grens in Duitsland werken, lopen tegen veel problemen aan.

Vandaag wordt in Nijmegen daarom een actieplan grenswerken gepresenteerd. In dat plan worden zeven belemmeringen aangepakt. Maar volgens de gedeputeerden van de vier provincies gaat dit plan lang niet ver genoeg. De punten in het plan zijn volgens hen waardevol, maar doen niets aan de echt grote hindernissen.

Minder uitkering dan in Nederland

Theo Donderwinkel uit Lichtenvoorde werkt al veertien jaar in Duitsland bij een veevoederbedrijf. 'De kinderen hebben elf jaar bij mij op de zorgpolis gestaan terwijl dat niet mocht,' vertelt de Achterhoeker.

Ook de ziekteuitkering is volgens hem een probleem. 'De uitkering van 100 procent door de werkgever is veel korter dan in Nederland. Na zes weken gaat dat over naar de Krankenkasse. In Duitsland wordt dat geld netto uitbetaald maar in Nederland gaat daar nog belasting af.'

Ook het pensioen is in Duitsland anders geregeld en het buurland kent geen hypotheekrenteaftrek. Donderwinkel: 'Je kan dat verschuiven naar een partner, maar als je één inkomen hebt en een hypotheek, heb je een probleem.'

Voetbalmiljonair

Gedeputeerde Michiel Scheffer en zijn collega's pleiten daarom voor een belastinguitzondering, net als bij expats. Ze schrijven in een gezamenlijk opiniestuk:

'Zij betalen geen belasting over 30 procent van hun salaris. Dit kost de schatkist 700 miljoen euro per jaar waarvan meer dan een kwart terechtkomt bij expats met een jaarinkomen boven de 200.000 euro. Waarom maken we wel een uitzondering voor de voetbalmiljonair en niet voor de machinemonteur uit Aalten die bij de Ibena fabriek in Bocholt werkt en maar moet zien wat er gebeurt als hij ziek wordt?'

Het actieplan wordt vanmiddag in Nijmegen op een congres over werken over de grens gepresenteerd. De ministers Kamp en Plasterk zouden het in ontvangst nemen, maar vrijdag werd bekend dat ze niet komen. Kamp om 'privéredenen' en Plasterk vanwege het opstappen van minister Van der Steur.

