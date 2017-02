Terugluisteren BuitenGewoon Radio: Een culturele wandeling op De Dellen

HEERDE - Iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur struint verslaggever Laurens Tijink door de Gelderse natuur. Zondag loopt hij de cultuurhistorische route van natuurgebied De Dellen met Sabine Wolters, boswachter van Geldersch Landschap en Kastelen. De Dellen was het eerste bezit van de stichting.

Droom in vervulling

In 2005 bracht Sabine Wolters samen met een vriendin haar vakantie door in Otterlo, op de Veluwe. Tijdens deze vakantie kwamen zij erachter dat er ook zoiets bestaat als ‘boswachter zijn’. Heerlijk leek ze dat. Sabine had de opleiding dierenverzorging afgerond, werkte in de dierentuin en was van plan haar eigen dierenspeciaalzaak op te zetten. Maar na deze vakantie besloten de jonge vrouwen hun toekomstplannen te wijzigen. Boswachter zouden ze worden! Na negen jaar opleidingen, cursussen en vrijwilligerswerk is Sabine’s droom sinds drie jaar eindelijk in vervulling gegaan. “Ik heb nu de mooiste werkplek die er is.”





Buys Ballot

Laurens en Sabine lopen vandaag de blauwe route in het natuurgebied De Dellen. Deze route staat ook wel bekend als de cultuurhistorische route en brengt je onder andere langs het graf van Cornelis Sebastiaan Buys Ballot. Hij was landheer op De Dellen tot vlak voordat Geldersch Landschap eigenaar werd. Cornelis Sebastiaan was de zoon van de beroemde meteoroloog en oprichter van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Christophorus Buys Ballot.





Bomencirkel

Opvallend in het beukenbos is het ontbreken van ondergroei. Het dichte bladerdek van de beuk laat weinig zonlicht door, waardoor de kruid- en struiklaag niet tot ontwikkeling kan komen. Ook zijn op in het gebied bomencirkels te vinden. Eind 19-de eeuw werden deze in het kadaster beschreven als plekken voor 'vertier en vermaak'.





'Het mooiste plekje'

Aan het eind van de blauwe route maken Laurens en Sabine nog een klein uitstapje naar het Rakhorstveld, gelegen op de gele route. Volgens boswachter Sabine is dit het mooiste plekje van De Dellen, heide met her en der stukken dood hout (zie foto onder).





