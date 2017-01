Robot Tessa brengt structuur in het leven

Maker Wang Long Li met zijn creatie Tessa NOS op 3

NIJMEGEN - Ze heet Tessa en ze is een robot. Tessa moet structuur brengen in het leven van mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, zoals mensen met dementie. Vrijdag is Tessa gepresenteerd tijdens de afsluiting van de e Health week op technologiecentrum Novio Tech Campus in Nijmegen.

Verwacht geen blinkende metalen robot die door de huiskamer loopt en stofzuigt. Tessa heeft niet eens armpjes en beentjes. Maar volgens haar schepper Wang Long Li van Tinybots, past dat wel bij de doelgroep voor wie Tessa voornamelijk ingezet zal worden: dementerenden die langer thuis willen wonen. Wang Long Li: 'Met name ouderen vinden het een leuk stuk dat ze op een tafeltje kunnen zetten. Als Tessa begint te praten dan reageren ze er wel op.' Inspelen op cliënt En dat is nou juist de bedoeling want voor dementerenden is het belangrijk dat ze geactiveerd worden. En Tessa kan inspelen op de cliënt bijvoorbeeld door herkenbare muziek af te spelen. Het soort muziek zal ook nog eens veranderen naar gelang het tijdstip van de dag: 's morgens opwekkend en 's avonds rustgevend. Plantje Uit onderzoek onder cliënten blijkt dat velen van hen het moeilijk vinden om alleen zorg te ontvangen. Daarom groeit er bij Tessa een plantje uit haar hoofd dat straks (nu is het nog een plastic exemplaar) echt water nodig heeft. Wang Long Li: 'We zullen er sensoren inbouwen waarbij Tessa het ook aangeeft dat ze er blij van wordt als je haar goed verzorgt.' Goedkoop Juist omdat de techniek bij Tessa eenvoudig is gehouden (zoals het ontbreken van armen en benen) blijven de kosten laag. Tessa kan straks voor een euro per dag worden ingezet. De komende tijd krijgen 70 mensen met een cognitieve beperking (50 dementerenden en 20 verstandelijk beperkte mensen) Tessa thuis. Op basis van de ervaringen daarmee wordt ze verder geoptimaliseerd, zodat Tessa daarna breed ingezet kan worden in de zorg.