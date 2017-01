Foutje! Mannen vallen verkeerde huis binnen

DOESBURG - Wat zullen de bewoners geschrokken zijn. Zit je thuis, komen er ineens drie mannen binnenstormen. Oeps, verkeerde adres.

Dat gebeurde vorige week vrijdag rond 21.30 uur in een huis aan De Veste in Doesburg, meldt de politie. De mannen kwamen verhaal halen, maar de persoon die ze zochten bleek er niet te wonen. Toen ze dat in de gaten hadden, renden ze weg.

'Dit heeft natuurlijk veel impact op de bewoners', zegt de politie op Facebook. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien.