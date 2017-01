Cultuur snuiven in de Achterhoek: dit jaar zeker drie nieuwe musea

ZUTPHEN - 'We hebben net van de week de sleutel gekregen', zegt Jurn Buisman terwijl we het 18e eeuwse herenhuis 'De Wildeman' aan de zaadmarkt binnenlopen. 'Kijk er is net vanochtend een piano binnengebracht. Prachtig is deze hè? Echt heel mooi onderhouden'.

Jurn Buisman is directeur van het Geelvinck MuziekMuseum. Het museum bestaat dit jaar 26 jaar en heeft al die jaren in Amsterdam gezeten. Vanaf de zomer is er in Zutphen een pop-up museum. 'Wij laten hier een deel van de collectie zien'. 's Werelds oudste rechtopstaande piano uit 1790 en zijn voorloper een spinet uit 1742 bijvoorbeeld.

Het pand is grotendeels leeg. Her en der staan wat dozen. Ondanks de leegte is het pand sfeervol. 'Dat komt door de mooie elementen', zegt Buisman. 'En daar gaan we straks ook gebruik van maken. Straks is hier muziek te horen en vertellen we een verhaal over dit pand'.

Foto: Omroep Gelderland

Beethoven geboren in Zutphen

Buisman wil niet helemaal verklappen hoe het er straks uit gaat zien. 'We gaan het ook deels hebben over Ludwig van Beethoven, de beroemde componist'. Volgens Buisman zijn er verhalen dat hij helemaal niet in Bonn, maar in Zutphen geboren is. 'We laten straks zien waarom dat best zou kunnen kloppen'.

Niet de enige

Het Geelvinck MuziekMuseum is niet het enige museum dat dit jaar de deuren opent in de Achterhoek. In Ruurlo opent de tweede locatie van museum More, van zakenman Hans Melchers. De Musea Zutphen gaan in het voorjaar open en in Almen komt museum STAAL, een museum over de Achterhoekse dichter Staring.

Langzaamaan wordt de Achterhoek een echte kunsthoek. Museum More, Villa Mondriaan, het Heiligenbeeldenmuseum en Kasteel Huis Bergh. Het zijn stuk voor stuk gerenommeerde musea die veel bezoekers naar de Achterhoek trekken. Volgens Buisman is het niet zo gek dat musea zich in de Achterhoek willen vestigen.

Foto: Omroep Gelderland

Concurrentie Amsterdam moordend

In Amsterdam zitten veel musea en komen veel toeristen. 'Maar de concurrentie daar is enorm en de toeristen komen niet alleen maar voor de musea naar onze hoofdstad', zegt Buisman. 'De mensen die naar de Achterhoek komen komen dat wel'. En niet alleen dat. 'Musea trekken musea aan'. Inmiddels lijkt het goed te gaan met het museumbezoek. Dat zien andere musea ook. 'En dan is het net een soort puzzeltje. Alle stukjes vallen in elkaar en dan zien ze dat ze hier moeten zijn.

Niet alleen toeristen

Overigens moeten de Achterhoekse musea het niet alleen van de toeristen hebben. 'Wat denk je van de Achterhoeker zelf?' vraagt Buisman. 'Die is vaak ambachtelijk bezig met zijn handen of heel erg innovatief en creatief. Dat soort mensen bezoekt graag andere kunstuitingen'.

Achterhoekse musea werken samen

Om de Achterhoekse musea nog beter op de kaart te zetten lanceert de Stichting Achterhoek Toerisme een museumcampagne. 'We hebben een website die in het Nederlands, Duits en Engels te lezen is. Daarnaast hebben we foldermateriaal en proberen we met radiospotjes zoveel mogelijk mensen te bereiken', zegt Meike Prollius van de Stichting Achterhoek Toerisme.

Museumbezoek stijgt

Niet alleen het aantal musea neemt toe in het oostelijke deel van onze provincie, ook het aantal bezoekers stijgt. De Stichting Achterhoek Toerisme meet om de twee jaar hoeveel mensen er in de Achterhoek geweest zijn en wat ze hebben gedaan. De laatste meting was over 2015. 'Toen zag je een stijging van 32 procent', zegt Prollius. 'Kijk dat is natuurlijk grotendeels te danken aan de opening van Museum More in Gorssel, maar we hopen dat die lijn blijft stijgen.

Niet meest mooie tentoonstelling

Terug naar Zutphen, waar nog hard gewerkt moet worden om het pand aan de Zaadmarkt klaar te krijgen voor de opening van het Muziek Museum. 'Het is niet de meest mooie tentoonstelling. Het is net alsof er verhuisdozen zijn uitgepakt', legt Buisman uit.

Foto: Geelvinck MuziekMuseum

Wij hebben niet genoeg geld om het pand te restaureren. Met wat schilderwerk en behang moet het museum een warme huiselijke uitstraling krijgen. 'De komende twee jaar mogen we gebruik maken van dit pand. We hopen dat er zoveel animo is dat we over twee jaar het pand kunnen restaureren en er kunnen blijven zitten'.