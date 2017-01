Kamp Amersfoort: gegevens gevangenen toegankelijker, hekwerk terug

LEUSDEN - Bezoekers van Nationaal Monument kamp Amersfoort moeten in de toekomst de beklemming voelen uit de tijd toen het kamp een Duits Durchgangslager was voor vele tienduizenden gevangenen. Hun gegevens worden door het Rode Kruis gedigitaliseerd met als doel sneller informatie te vinden.

Kamp Amersfoort, tegenwoordig een Nationaal Monument, was een zogenoemd Polizeiliches Durchgangslager, waar tijdens de oorlog tienduizenden mensen korte of langere tijd gevangen zaten. 'Amersfoort' was tevens een strafkamp en werd gerund door de SS. De omstandigheden in het kamp waren erbarmelijk. Na de oorlog werden op het kampterrein meerdere massagraven gevonden. Een graf bevatte de lichamen van 116 Russische gevangenen die door de Duitsers werden vermoord. De nazi's hadden de Russen in 1941 naar Amersfoort gebracht als levend propagandamateriaal om de bevolking deze 'Untermenschen' te tonen. In plaats van afschuw wekten de gevangenen het medelijden op van de bevolking, die ze zo goed en zo kwaad als dat ging probeerde te helpen. De Duitsers zagen hun voornemen mislukken en brachten de Russen om.

Oorspronkelijk stamde het barakkenkamp uit de mobilisatietijd om militairen te huisvesten en werd het daarna door de bezetter in gebruik genomen.

Digitaliseren gegevens

Het Rode Kruis beschikt onder meer over ziektekaarten, transportkaarten en andere persoonlijke documenten. Archieven in het herinneringscentrum zelf zijn al gedeeltelijk gedigitaliseerd. Er komt nog steeds materiaal bij. Tijdens de digitalisering blijft materiaal opvraagbaar, vooropgesteld dat de gegevens op dat moment niet verwerkt worden.

Beklemmend gevoel moet terug

Het herinneringscentrum is al een tijd bezig met het werven van fondsen voor onder meer een uitbreiding. Onderdeel van de plannen is het terugplaatsen van een omheining die bij de bezoeker het beklemmende gevoel moet geven dat de gevangenen destijds ervoeren. Na de oorlog werd het kamp ontmanteld. Met de huidige status wil het herinneringscentrum de atmosfeer van destijds deels terugbrengen.