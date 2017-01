Mogelijke ontvoering meisje op A2; man meegenomen voor verhoor

WAARDENBURG - De politie voerde vrijdagochtend een politieactie uit op de A2, omdat er mogelijk sprake was van een ontvoering. Dat bevestigt een politiewoordvoerder.

'We kregen een melding binnen dat er op de A2 bij Zaltbommel een ongeluk was gebeurd. Hierbij raakte een auto - met daarin een vader met zijn dochter - de achterkant van een vrachtwagen', legt de politiewoordvoerder uit.

'Tegelijkertijd kregen we een melding binnen van een ontvoering. Toen zijn we bij op de A2 poolshoogte gaan nemen.'

Verder verhoor

Agenten spraken ter plaatse met de vader en besloten hem mee te nemen naar het bureau voor verder verhoor. 'Nu gaan we met alle betrokkenen spreken om te kijken of er inderdaad sprake is van een ontvoering', aldus de woordvoerder.

Door de politieactie ontstond er vrijdagochtend op de A2 tussen Waardenburg en Kerkdriel enkele kilometers file. De vertraging is inmiddels voorbij.

