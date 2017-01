Gelderland zegt 'dikke doei' tegen Duitse tolplannen

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Duitsland is druk bezig om de tolplannen door te voeren. Daardoor zouden wij, als Gelderlanders, ook tol moeten betalen als we over de Duitse snelweg willen. Maar als het aan de inwoners van Gelderland ligt, gaat dat toch echt niet gebeuren.

Op polls op het Twitter- en Facebookaccount van Omroep Gelderland reageerden bijna duizend Gelderlanders. Wij vroegen of jij een tolvignet zou kopen als je naar Duitsland gaat? De Twitteraars onder ons gaven dus aan zeker niet te willen betalen. Ze pakken wel de binnendoor wegen. Want daar hoef je geen tolvignet voor te halen. 'Laat het Duitse hotel mijn tol maar betalen' Op Facebook is de mening ongeveer hetzelfde. Op de vraag of Gelderlanders netjes voor hun tolvignet zouden betalen werd het meest geantwoord met 'dikke doei'. 'Wij wonen dichtbij de grens, dus voor de boodschappen en het tanken kunnen we gewoon binnendoor', zo zegt Bep Willink. En Ingrit Holman-Feenstra zegt hetzelfde. Jolanda Buiting vindt de tol zelfs discriminatie: 'De Duitsers hoeven hier ook niet te betalen.' Toch denkt Ap Ketting dat de winkels in Duitsland er toch wat van gaan merken. 'Denk dat de Duitse winkels in het grensgebied er niet blij mee zijn als de Nederlanders niet meer komen, dat scheelt enorm veel omzet.' Hermann Gerritsen weet wel een oplossing voor de kosten die hij gaat maken. 'Als ik een hotel boek voor vakantie vraag ik het hotel of zij de tol betalen. Zo niet, dan gaat de boeking niet door.' 'Nederland dan ook maar aan de tol' Daarnaast vinden de Facebookbezoekers ook dat Nederland maar tol moet gaan heffen. 'Ik betaal, maar vind dat Nederland ook op de autobaan en snelweg tol moet gaan heffen, zegt Jeroen Schut. Bianca Anneveld-van Der Straten zegt: 'Het wordt tijd dat Nederland ook eens wakker gaat worden en tolkasten aan gaat leggen. Het is even een uitgave, maar dat wordt dubbel en dwars teruggehaald.' Deze mensen weten wel een oplossing.. Er zijn natuurlijk oplossingen om niet te hoeven betalen. Binnendoor rijden is er een van, zegt Maaike de Jager. 'Ik rijd wel binnendoor via Babberich naar Kleve, navigatie aan en gaan!' Maar wil je dat nou echt niet? Dan zijn er nog wat creatievere oplossingen, aldus onze Facebookgebruikers. 'We rijden al een Duits kenteken, dus NEIN!, zegt Calja Stevens- Van Eek. En Henk Bannink weet het nog beter gemaakt: 'Ik ben er altijd met de fiets'.

Grens Mexico-Amerika. Foto: EPA Tot slot heeft Elwin De Keijzer misschien wel de beste oplossing, als hij de nieuwbakken Amerikaanse president Trump moet geloven. 'Een grote muur bouwen tussen Duitsland en Nederland lost veel op.' Zie ook: Vijf vragen en antwoorden over tolplannen in Duitsland

