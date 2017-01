Jordan Larsson: Zara zingt beter, maar mijn vader is de beroemdste Larsson

NIJMEGEN - Jordan Larsson is al behoorlijk geïntegreerd bij NEC.

De 19-jarige Zweedse aanvaller staat voorlopig ook in de basis. "Dat weet je nooit voor honderd procent, dat moet je iedere keer weer bewijzen. Hopelijk kan ik dat de komende wedstrijden laten zien. Ik raak hier al behoorlijk gewend. Ik vind het een prettig land en de mensen zijn aardig. De jongens zorgen goed voor mij. Ik ben het liefste spitsIk speel vanaf rechts en dat is prima in een 4-3-3 systeem. Mijn linkervoet is beter dan mijn rechtervoet, daar moet ik nog aan werken. Maar dan kan ik wel mooi naar binnen komen vanaf rechts."

Zondag speelt Larsson voor het eerst in de Kuip, waar zijn vader Henrik furore maakte. "Ja, maar daar moeten we niet teveel van maken. Mijn vader heeft er een aantal jaren gespeeld. Het is meer verbonden aan hem. De enige connectie voor mij is dat mijn vader er speelde. Het is vooral een belangrijke wedstrijd voor ons."

In Zweden maakt een andere 19-jarige Larsson ook furore: popster Zara (foto). "De zangeres? Ja, maar ze is lang niet zo beroemd als mijn vader. Mensen weet veel meer over hem dan over haar. Hopelijk kom ik ooit in dat rijtje, maar ik heb nog een lange weg te gaan. En zingen doe ik alleen onder de douche."