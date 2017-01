Vitesse ongeschonden uit bekerstrijd: zaterdag focus op AZ

ARNHEM - Vitesse heeft de slijtageslag tegen Feyenoord ook fysiek goed doorstaan. Alleen Kelvin Leerdam heeft last van zijn knie en is onzeker voor het duel van zondag met AZ.

Trainer Henk Fraser kan tevreden zijn over de herstart van het seizoen. Na de winterstop pakte Vitesse tegen twee concurrenten vier punten en donderdag knikkerde zijn formatie favoriet Feyenoord uit de beker. 'Vandaag mag je nog even nagenieten, morgen zijn we met onze kop helemaal bij AZ. Tijdens een hersteltraining zoals nu kan dat ook. Nu gaan we proberen om ook zondag weer een aantal ploegen zenuwachtig te maken', glimlachte de coach van Vitesse.

Kelvin Leerdam is als enige niet ongeschonden uit de bekerstrijd gekomen, zo vertelde Fraser. 'Hij heeft wat last van zijn knie. Veel spelers hebben wel kleine pijntjes, dat is ook logische. Maar iedereen is fit, dus dat is prettig voor een belangrijke en moeilijke wedstrijd tegen AZ.

Navarone Foor is voor het duel in Gelredome geschorst. Tegen FC Groningen kreeg de middenvelder rood. Wie zijn vervanger zondag is, blijft nog onduidelijk. De keuze lijkt te gaan tussen Julian Calor en Nathan. De Braziliaan speelde in de tweede helft tegen Feyenoord en zou dan als aanvallende middenvelder kunnen spelen tegen AZ met Baker en Nakamba als controleurs.