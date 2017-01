Vitesse gaat zich snel versterken na vertrek Yeini

ARNHEM - Vitesse gaat zich de komende dagen versterken. 'Anders moeten we onze ambities bijstellen', aldus trainer Henk Fraser. De clubleiding zegt dat er budget is voor een nieuwe speler.

'We hebben onze lijstjes klaar. Onze scouts zijn druk bezig en ik verwacht dat we na het weekend wel met iets gaan komen', zegt algemeen directeur Joost de Wit.

Vitesse werd donderdag geconfronteerd met het vertrek van Sheran Yeini die het al geruime tijd niet meer naar zijn zin had bij Vitesse. Yeini gaat voetballen bij bij Maccabi Tel Aviv. 'Ik vind dat er een vervanger moet komen', zei trainer Fraser vrijdag na de hersteltraining op Papendal.

Vervolgens legde Fraser er nog wat extra druk op. Zo breed is de selectie van de Arnhemse club ook niet. 'Anders moeten we onze ambities misschien bijstellen. Er is hier wel ambitie, van mij wordt als trainer verwacht dat we wedstrijden winnen.'

Vitesse haalde in de winterstop tot nu toe Alexander Büttner terug. De Doetinchemmer speelt morgenmiddag op Papendal waarschijnlijk een halve wedstrijd tegen UNA uit Veldhoven om wedstrijdritme op te doen. Hij is inmiddels twee weken in training.

Overigens krijgt Vitesse volgens De Wit ook nog een 'heel aardig bedrag' als de transfer van Davy Pröpper naar Zenit Sint Petersburg doorgaat. Pröpper doorliep zijn opleiding bij Vitesse. De club ontvangt in beide gevallen een klein percentage van de bruto transfer som. Met een eventuele overgang zijn miljoenen euro's gemoeid.