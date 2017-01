Coke dealende Doetinchemmer moet cel in en krijgt dikke boete

ARNHEM - Een 35-jarige Doetinchemmer moet tien maanden de cel in voor cocaïnehandel en drugsbezit. De helft daarvan is voorwaardelijk. Hij dealde vanuit de tattooshop boven zijn woning.

De verdachte handelde tussen november 2015 en juni 2016 in de harddrug. Eind juni vond de politie in zijn huis 45 gram coke, een hagelgeweer, twee doosjes munitie, twee katapulten, een boksbeugel, een fikse hoeveelheid cash en een gaspistool. In zijn winkel werd ook een ploertendoder aangetroffen.

Geld kwijt én boete

Dat de kinderen van de man mogelijk met de drugs of de wapens in aanraking konden komen, vindt de rechtbank zeer kwalijk. Het geld (5.200 euro) krijgt de man niet terug, omdat het waarschijnlijk met de handel is verkregen.

In de periode waarin de man dealde, zou hij ongeveer 6.800 euro verdiend hebben aan de coke. Hij moet dit gehele bedrag terugbetalen; er blijft dus nog een boete staan van zo'n 1600 euro.

Aan de voorwaardelijke straf zitten voorwaarden: de Doetinchemmer moet zich melden bij de reclassering en deelnemen aan een behandeltraject.