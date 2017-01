Het Groene Oosten, Seizoen 2, Afl. 4: Een groene uitvaart, wat is dat?

ARNHEM - In Het Groene Oosten volgt André diverse duurzame ontwikkelingen, zo ook een groene uitvaart. Hij gaat op ontdekkingstocht bij een begrafenisonderneming om te zien wat voor mogelijkheden er zijn en hij brengt een bezoek aan een natuurbegraafplaats. Is een groene uitvaart later ook iets voor hem?

Bacteriënjagers Maartje en Mike zoeken continu naar nieuwe bacteriën met speciale eigenschappen, die bruikbaar zijn in de waterzuivering. De microbiologen hebben een nieuwe ontdekking gedaan. Wat deze ontdekking is, zie je in aflevering 4 van Het Groene Oosten.

Op een camping in Ermelo staat een Hermit House; een klein duurzaam huisje dat zich onderscheidt door zijn karakteristieke vorm. Bouwer Daniël is druk met de laatste werkzaamheden en laat zien hoe het huisje flexibel, intiem en leefbaar in te richten is.

Ook de vaste rubriek ‘Van troep naar top’ ontbreekt niet in deze uitzending. Wat zullen André & Marian dit keer in petto hebben?

Dit en meer zie je dinsdag 31 januari om 18:20 uur in Het Groene Oosten op tv bij Omroep Gelderland. De uitzending wordt elk uur herhaald en is terug te kijken via www.hetgroeneoosten.nl en www.omroepgelderland.nl.