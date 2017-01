Man die eigen huis in brand stak moet de cel in

ARNHEM - Een 36-jarige man uit Doetinchem moet 15 maanden de cel in voor brandstichting in zijn eigen woning, waardoor andere bewoners ook gevaar liepen. Het voorarrest wordt van zijn straf afgetrokken. Daarnaast krijgt de man tbs met dwangverpleging.

In november 2015 stichtte de Doetinchemmer opzettelijk brand in zijn eigen woning, terwijl hij wist dat er op dat moment mensen in de appartementen boven en naast zijn woning aanwezig waren.

Vertrek zonder waarschuwing

De man realiseerde zich dat deze mensen gevaar liepen, vindt de rechtbank. Toch vertrok hij zonder zijn buren te waarschuwen. Dit nam de rechtbank hem bijzonder kwalijk.

Na advies van de psycholoog, de psychiater en de reclassering legt de rechtbank naast een gevangenisstraf ook tbs met dwangverpleging op. Er is rekening gehouden met het feit dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is.