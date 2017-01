Plasterk zegt werkbezoek aan Gelderland af

ARNHEM - Minister Ronald Plasterk komt maandag niet naar Gelderland voor een werkbezoek. Dat meldt een woordvoerder van de minister aan Omroep Gelderland. Reden van de afzegging is het opstappen van minister Van der Steur gisteravond.

Plasterk zou maandag een bezoek brengen aan een school in Duitsland en de brandweer in Millingen aan de Rijn om vervolgens een actieplan 'werken over de grens' in ontvangst nemen bij een conferentie in Nijmegen.

Stoelendans

Door het aftreden van Van der Steur gisteravond na het debat over de Teevendeal verschuiven een aantal ministers van portefeuille. Stef Blok volgt minister van der Steur op bij Veiligheid en Justitie en minister Plasterk gaat daarom de portefeuille Wonen en Rijksdienst van Blok overnemen.

Kamp ook afwezig

Ook minister Henk Kamp die maandag bij de overhandiging van het actieplan aanwezig zou zijn, komt hoogstwaarschijnlijk niet. 'Om persoonlijke redenen.' Aldus een woordvoerder.

De provincie Gelderland meldt dat het congres in Nijmegen over grensoverschrijdende economie en arbeid gewoon doorgaat. Ook de werkbezoeken aan de school en de brandweer gaan vooralsnog door.