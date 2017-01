Vrouw belaagd, van fiets geduwd en beroofd van tas

NIJMEGEN - Een 22-jarige vrouw is donderdagavond in Nijmegen overvallen. Ze werd van haar fiets geduwd door een man die zich ophield in een groepje. Daarna werd haar tas meegegrist.

Het slachtoffer reed rond 22.30 uur bij het voetpad tussen de Tollensstraat en de Jacob van Lennepplaats langs drie mannen. Een van hen probeerde de tas van haar schouder te rukken en gaf haar vervolgens een duw. Daardoor belandde de vrouw op de straat. De drie konden er zodoende met de tas vandoor gaan. De vrouw rende nog schreeuwend achter de mannen aan, maar raakte hen kwijt. Alle drie de dieven waren in het donker gekleed. De tas is turquoise van kleur. De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien denken te hebben.