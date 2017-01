Strippen van levende vissen krijgt een staartje

Foto: Screenshot video

NIJMEGEN - De staatssecretaris van economische zaken heeft geantwoord op de vragen die de Partij van de Dieren stelde over het levend strippen en half slachten van vissen. Aanleiding is een video die kortgeleden verscheen, waarin vissen half geslacht waren, maar nog levend in een bak lagen bij een toko in Nijmegen.

Volgens Van Dam zijn de vissen afkomstig uit Italië en Duitsland. De politie en de NVWA doen onderzoek naar deze zaak. ‘Er moet zorgvuldig worden omgegaan met levende dieren, zoveel mogelijk pijn en stress moet worden vermeden’, zegt van Dam in een antwoord. ‘De NVWA treedt dan ook op als onregelmatigheden worden geconstateerd.’ Bedwelmen vissen De staatssecretaris stelt dat er geen wetenschappelijk onderbouwde methode beschikbaar is om op een goede manier vis aan boord van vaartuigen te bedwelmen en te doden. Om die reden wordt in Nederland momenteel onderzoek gedaan naar het bedwelmen van enkele platvissoorten aan boord van vaartuigen.



Van Dam: ‘Nederland bevindt zich internationaal in de voorhoede. Ik heb voor de periode 2017 tot en met 2020, 600 duizend euro beschikbaar gesteld voor onderzoek.’ Het is voor de staatssecretaris verder onbekend om hoeveel vissen het gaat die levend worden gestript, dat moet blijken uit het onderzoek van de NVWA. Zie ook: Half geslachte vissen, is dat dagelijkse praktijk?

