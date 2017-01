12 zaken dicht: modezaak Charles Vögele failliet

ARNHEM - Modeketen Charles Vögele geeft er de brui aan. De zaak heeft 12 vestigingen in onze provincie. Vögele werd eind vorig jaar overgenomen en de nieuwe eigenaren gaan zich richten op landen buiten de Benelux en Duitsland.

In totaal heeft het Zwitserse bedrijf 95 winkels en zevenhonderd werknemers in ons land. De werknemers verliezen hun baan. Het Italiaanse modeconcern Sempione Retail nam Charles Vögele over en gaat zich richten op met name Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en Slovenië.

Faillissement enige optie

Winkels in Gelderland bevinden zich in Arnhem, Barneveld, Culemborg, Doetinchem, Epe, Ede, Nijkerk, Nunspeet, Putten, Tiel, Winterswijk en Zaltbommel. Hoeveel personeel hier precies werkt, is nog onbekend.

De Nederlandse tak zocht de afgelopen maanden vergeefs naar mogelijkheden om het bedrijf onder een nieuwe eigenaar voort te zetten. Omdat dit niet lukte, is er geen andere mogelijkheid dan faillissement aanvragen.