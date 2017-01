Vijf vragen en antwoorden over tolplannen in Duitsland

ARNHEM - De Duitse regering is woensdag akkoord gegaan met de vernieuwde tolwet. Dat betekent dat wij als Gelderlanders tol moeten betalen als we over de Duitse snelwegen willen. Maar wanneer gaat dat nu gebeuren? En wat betalen we? Wij beantwoorden vijf prangende vragen over deze tolplannen.

1. Op welke wegen moet u tol betalen?

Dat hoeft alleen maar op de snelwegen. Als je niet over de snelweg gaat, hoef je dus niks extra's te betalen in Duitsland. Gelderlanders die in Duitsland willen winkelen over de grens, kunnen dus de binnendoor wegen pakken. Dan betaal je in ieder geval niks extra's.

2. Hoeveel moet u dan gaan betalen?

Dat hangt er vanaf hoe schoon uw auto is. Auto's die weinig vervuilende stoffen uitstoten betalen minder dan vuile auto's. In het nieuwe wetsvoorstel van de Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt zou een 10-dagenvignet maximaal 35 euro gaan kosten. Een vignet voor twee maanden zal maximaal 50 euro gaan kosten.

3. Vanaf wanneer moet u gaan betalen?

De ANWB verwacht dat de tol er op zijn vroegst in 2019 komt. In de tussentijd komen er namelijk nog verkiezingen in Duitsland en zal er meer bekend moeten worden over de details van de plannen.

4. Zorgt dat niet voor drukte op kleinere straten in Duitsland?

Ja, dat gaat vermoedelijk wel gebeuren. Het verkeer van de snelwegen zal zich namelijk gaan verplaatsen naar de binnenwegen. Verschillende gemeenten in de grensstreek zullen door de invoering van de tol extra belast worden met sluipverkeer. 'Dit zal schadelijk zijn voor het milieu', meldt EUREGIO.

5. Kan het zijn dat het plan niet doorgaat?

Ja, hoewel de Duitse regering akkoord is gegaan met het plan, moet het Duitse parlement het kabinetsbesluit nog wel goedkeuren. En mocht het plan er doorheen komen, dan is er nog veel verzet uit omliggende landen. De Nederlandse minister Melanie Schulz (Infrastructuur) zou samen met Oostenrijk naar de Europese rechter willen stappen.

