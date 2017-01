Opvoeding van je kind? 'De rugzak gaat open, of je het wilt of niet'

TIEL - Bij Rob Kleijs was vrijdag Ine van der Laan te gast. Zij nam vorige week afscheid bij Ziekenhuis Rivierenland in Tiel waar ze 37 jaar geleden begon als kinderpsycholoog.

Van der Laan was een van de eersten in haar vakgebied. 'Ik wilde geen witte jas aan. Dat was meteen al een conflict met de directrice.'

Ze had aanvankelijk geen eigen kamertje, werd gewoon in het diepe gegooid. 'De kinderartsen in Tiel hebben ervoor gezorgd dat er een kinderpsycholoog kwam. Die waren er in ziekenhuizen toen sowieso niet', zegt Van der Laan.

Bij vage klachten van kinderen, komt psycholoog in beeld

Kinderen die ze de voorbije decennia op spreekuur zag, waren door de specialist of huisarts doorverwezen. Ze legt uit: 'Een kind klaagt over hoofd- of buikpijn, maar artsen kunnen niets vinden, dan komen wij in beeld. Het kind voelt zich bijvoorbeeld niet lekker, omdat het wordt gepest of zich anders voelt dan de rest.'

Luister hier het gesprek terug tussen Rob Kleijs en Ine van der Laan:

Veel kinderen hebben tegenwoordig ADHD. 'Een beetje een modeziekte', betoogt Van der Laan. Vroeger noemden we zulke kinderen Alle Dagen Heel Druk.'

Komt dit gedrag (ook) door de ouders? 'Je krijgt er een rol bij als vader en moeder en daar heb je geen diploma voor nodig. Een ouder met bijvoorbeeld nare ervaringen in zijn jeugd, kan niet zeggen: ik laat mijn rugzak dicht. Dat lukt niemand. Jouw rugzak gaat altijd open, of je wilt of niet.'

'Maak duidelijke afspraken'

Kinderen hebben thuis een basisveiligheid nodig, meent Van der Laan. 'Maar dan ben je er nog niet. Er is nog zoiets al het temperament, hoe je eruitziet, of je stottert of niet. Er zijn ouders die niet weten hoe ze voor een kind moeten zorgen. Wil je nog niet naar bed, dan blijf je nog maar eventjes op; geen zin in groente, dan maar frites. Fout, zegt de kinderpsycholoog uit Vught. 'Zorg dat er duidelijke afspraken zijn.'

Maar nu is ze vrij, met pensioen. 'Het is even wennen', beseft Ine van der Laan, 'nu buiten dienst. Het maakt deel uit van mijn leven. Bij mij ging ook niet niet alles vlekkeloos hoor, het is mijn vak, maar ik heb het ouderschap ook moeten leren.'

Van der Laan en haar man zijn ouders van twee kinderen, sorry drie. Ze corrigeert zichzelf. 'Een derde kind is gestorven tijdens de zwangerschap, als ik hem niet noem, voelt het een beetje als verraad.'