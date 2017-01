Joods werkkamp krijgt ruim 70 jaar na de oorlog eigen monument

PUTTEN - In Putten is deze vrijdagmorgen een monument onthuld ter nagedachtenis aan het Joodse werkkamp dat in 1942 was gevestigd in het kasteel en latere hotel De Vanenburg.

Kamp De Vanenburg was een van de ruim vijftig Joodse werkkampen die door de bezetter werden ingericht. De gevangenen moesten werken aan de wegen in de omgeving van Putten en aan de droogmaking van de Zuiderzee.

Bij toeval ontdekt

Veel is er niet bekend over het kamp. Volgens Michel Kooij, een van de initiatiefnemers van het monument, zaten er op het hoogtepunt zo'n 150 dwangarbeiders. Het idee voor het monument in Putten is nu een jaar of tien oud. Toen stuitte Kooij bij toeval op het verhaal van het Joodse werkkamp in zijn dorp.

Na veel speurtochten in archieven zocht hij contact met kunstenaar Gerrit van Emous, die het monument maakte. In 1942 kregen Joodse mannen in Nederland de oproep om zich te melden bij een van de werkkampen in Nederland.

In 75 jaar vrijheid, op weg naar 2020 besteden we maandag 30 januari aandacht aan de totstandkoming van het monument.

Zie ook: Nieuw monument voor vergeten oorlogsdrama Putten