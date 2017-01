Kijk eens, wat een talent! 6-jarige Lennard in finale muziekwedstrijd

Foto: Screenshot De Muziekwedstrijd

DIEREN - De 6-jarige Lennard van der Veen uit Dieren is een talentje. Vol overgave neemt hij plaats achter een drumstel en dat is opgevallen. Hij staat op 11 februari in de finale van De Muziekwedstrijd.

De Muziekwedstrijd is een online wedstrijd voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en wordt georganiseerd door het Prinses Christina Concours. Bijna 1000 kinderen deden er aan mee, maar Lennard heeft het met acht anderen tot de finale geschopt. Wil je weten hoe? Kijk dan het filmpje van De Muziekwedstrijd hieronder. Optreden in rijdende concertzaal De negen overgebleven jonge muzikanten op 11 februari, tijdens de finale, optreden voor de jury en een klein publiek. De finale vindt plaats in de Classic Express, de rijdende concertzaal van het Prinses Christina Concours. Vanaf 12.00 uur is die finale ook te volgen op een scherm in Diergaarde Blijdorp. De winnaar maakt kans op een masterclass bij een bekende musicus, de opname van een eigen videoclip en concertkaartjes.