Actie van politie op A2 legt verkeer stil

ZALTBOMMEL - Door een politieactie staat op de A2 tussen Waardenburg en Kerkdriel zo'n 5 kilometer file.

Volgens de VerkeersInformatieDienst loopt de snelweg nu vast bij Zaltbommel, richting Den Bosch. De rechterrijstrook is afgesloten in verband met de actie.

Er is op dat stuk weg ook een ongeluk gebeurd. Het gaat om een actie van de politie uit de regio Rotterdam. Wat er precies aan de hand is, dat is nog onduidelijk.

