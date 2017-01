Volleyballers krijgen steun van fans De Graafschap

DOETINCHEM - Fans van De Graafschap gaan de volleyballers van Orion steunen. Supportersgroep Oldies DTC van De Graafschap gaan zondag 5 februari Seesing op de tribune zitten. Onder het mom samen d’ran willen de voetbalsupporters zich achter de volleyballers uit Doetinchem scharen.

Aanleiding voor het initiatief is een ontmoeting tussen de aanvoerder Pim Kamps van Orion en een trouwe supporter van de groep Oldies DTC. ‘Regel gratis entree en een fust bier’, was de gekscherende reactie op de uitnodiging van Kamps. ‘Pas dan doen wij een oproep!’

Snel geregeld

Twee dagen later was het geregeld en zo verwelkomt Heren 1 van Seesing Personeel Orion de supporters op zondagmiddag 5 februari met gratis toegang én een fust bier. ‘Een mooi staaltje noaberschap’, schrijven de voetbalsupporters daarover op Facebook.



De wedstrijd Seesing Personeel Orion tegen Advisie/SSS uit Barneveld begint om 16.00 uur in de Topsporthal in Doetinchem. Twee weken later speelt Orion de bekerfinale tegen Draisma Dynamo in Zwolle.