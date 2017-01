Eerste vrouwelijke militair en verzetsheldin geëerd met straatnaambord

TERNEUZEN - Een struise Zeeuwse was ze, voor niks en niemand bang. Francien de Zeeuw. Tijdens de Tweede Wereldoorlog luisterde ze Duitse telefoongesprekken af en smokkelde ze bonkaarten en wapens voor het verzet. En het belangrijkst: ze was de eerste Nederlandse vrouwelijke militair. Gisteren kreeg ze in haar geboorteplaats Terneuzen een straat naar zich vernoemd.

Tegelijk met de onthulling werd ook een biografie van De Zeeuw gepresenteerd. Van Verzetsheldin tot eerste vrouwelijke militair, luidt de ondertitel. Francien de Zeeuw (links) - Foto: Defensie De onthulling van het straatnaambord werd gedaan door de Commandant Zeestrijdkrachten luitenant-generaal Rob Verkerk, meldt het ministerie van Defensie. Want Francien de Zeeuw was een Marva, een afkorting van Marine Vrouwenafdeling die in 1944 werd opgericht, na de bevrijding van het zuiden van Nederland. Emancipatie in oorlogstijd De oprichting van de Marva is een stukje emancipatie. De Britten hadden bijvoorbeeld de Wrens en eind 1944 stak ook de vraag naar een Nederlands marine vrouwenkorps de kop op. 'Vaderlandsliefde, een zucht naar avontuur of een hang naar grotere zelfstandigheid, bracht honderden jonge vrouwen ertoe om toe te treden tot de Marva. Zij werden voorgegaan door onze ultieme pionier: Francien, aldus Verkerk. De Wrens waren van alle markten thuis: achter een zoeklicht en marinemannen terend hoe ze hun vieze kloffie moeten wassen - Foto: archief Koningin Wilhelmina lag aanvankelijk dwars omdat ze vond dat vrouwen het initiatief moesten nemen voor zo'n korps. En dat gebeurde. Francien de Zeeuw, toen 22, nam het initiatief voor een petitie en vond in no-time 12 gelijkgestemde vrouwen die bij de marine in dienst wilden. Wilhelmina zwichtte en tekende op 31 oktober het Koninklijk Besluit waarmee de Marva in het leven werd geroepen. De Zeeuw vertrok naar Engeland waar zij de eerste Marva werd. Francien de Zeeuw overleed in 2015, op 93-jarige leeftijd.