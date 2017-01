Gemeente Ede deelt Medaille van Verdienste uit

EDE - Wethouder Marije Eleveld heeft donderdag 26 januari 2017 de Medaille van Verdienste van de gemeente Ede ontvangen.

Burgemeester Cees van der Knaap reikte tijdens haar afscheid de medaille en de daarbij behorende oorkonde uit. Eleveld kreeg de gemeentelijke onderscheiding toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid voor haar bijzondere verdiensten en inzet voor de Edese gemeenschap.

Eleveld heeft zich twaalf jaar lang ingezet voor de Edese samenleving en was daarvan elf jaar actief in de politiek, voor de PvdA. Ze volgde in 2012 Simon van der Pol op en kreeg onder meer ruimtelijke ordening, financiën, wonen, welzijn en wijkaanpak in haar takenpakket.

Ze zette zich onder meer in voor goedkope huurwoningen en voorzieningen voor vluchtelingen en statushouders. Het afgelopen jaar had Eleveld de functie van voorzitter van het bestuur van socialewerkvoorziening Permar.

