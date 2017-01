Leerlingen hoeven vragenlijst met gevoelige informatie toch niet bij zich te houden

APELDOORN - Leerlingen uit de brugklas die een ingevulde vragenlijst met intieme informatie bij zich moesten dragen, hoeven dit toch niet te doen. Dat laat de gemeente Apeldoorn weten. De situatie ontstond door een mankement in het planningssysteem.

VVD-raadslid Jenny Elbertsen stelde raadsvragen, omdat ze verbouwereerd was over het feit dat de leerlingen (vaak 12 of 13 jaar oud) de ingevulde lijst bij zich moesten houden, tot het moment dat een gesprek met de jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin plaats zou vinden op school.

Onduidelijkheid als oorzaak

Na de kritiek van Elbertsen reageerde het centrum dat dit 'helemaal terecht' is. Een woordvoerder van de gemeente legt uit hoe de vork in de steel zit: 'Sinds 1 januari is de jeugdzorg veranderd; deze ligt nu via het Centrum voor Jeugd en Gezin bij de gemeente Apeldoorn. Maar de systemen van beide partijen waren nog niet op elkaar aangesloten. Hierdoor was onduidelijk wanneer de jeugdverpleegkundige precies op school zou zijn.'

In een brief werd de leerlingen gevraagd vanaf 30 januari de ingevulde vragenlijst mee te nemen. Ergens in de weken daarna kon de verpleegkundige dan langskomen.

Dit is nu gewijzigd. De woordvoerder: 'Er wordt een correctiebrief nagestuurd, waarin de leerlingen precies wordt verteld wanneer zij aan de beurt zijn.'

