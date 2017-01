Jonge inbreker weet te ontkomen

WAGENINGEN - De politie in Wageningen is op zoek naar een jongen van 16 à 17 jaar. Hij werd afgelopen donderdagavond tussen 20.00 en 20.30 uur overlopen bij een woninginbraak, maar wist te ontkomen en wordt dus nog gezocht.

De inbraak gebeurde in een woning aan de Van Uvenweg in Wageningen. De verdachte is ongeveer 1,65 meter lang, dun van postuur, is licht getint en was tijdens de inbraak donker gekleed.

Mensen die donderdagavond iets verdachts hebben gezien kunnen bellen op 0900-8844.